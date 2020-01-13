Здесь рождаются новости.

Ани Лорак отдыхает в Калифорнии вместе с бойфрендом

Дата:
Ани Лорак, исполнительница из Украины, разместила на своей страничке в «Инстаграме» весьма редкое фото, на котором, возможно, запечатлен ее бойфренд.

Ани Лорак, исполнительница из Украины, разместила на своей страничке в «Инстаграме» весьма редкое фото, на котором, возможно, запечатлен ее бойфренд. Снимок был сделан в Калифорнии.

Поклонники оказались рады данному фотоснимку, так как певица нечасто делится с ними личной жизнью. Лишь недавно они узнали, что звезда встречается с Егором Глебом, одним из продюсеров лейбла Black Star. Поэтому они были удивлены новым кадром. На нем можно увидеть ноги знаменитости и ее ухажера. Судя по всему, они сидят на пристани возле океана.

По мнению фанатов, Лорак за последние месяцы сильно изменилась в плане внешности. Они считают, что это связано с появлением у нее неуверенности в себе, так как она якобы пытается выглядеть ровесницей своего нового возлюбленного.

Теги:

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Пользователей рассмешила реакция собаки на удар котенка
  2. Фотографии участниц «Дома-2» до и после хирургического вмешательства
  3. Павел Глоба: три знака Зодиака ждет период денежной полосы

Эти новости могут вас заинтересовать

В Краснокаменске обнаружено висящее на дереве тело девушки

В Якутске полицейская собака Арес помогла задержать грабителя

Премьер-министр Японии упал в яму при игре в гольф с Трампом

Психологи научно доказали, что жизнь в одиночку более полноценна

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках