Ани Лорак отдыхает в Калифорнии вместе с бойфрендом

Ани Лорак, исполнительница из Украины, разместила на своей страничке в «Инстаграме» весьма редкое фото, на котором, возможно, запечатлен ее бойфренд. Снимок был сделан в Калифорнии.

Поклонники оказались рады данному фотоснимку, так как певица нечасто делится с ними личной жизнью. Лишь недавно они узнали, что звезда встречается с Егором Глебом, одним из продюсеров лейбла Black Star. Поэтому они были удивлены новым кадром. На нем можно увидеть ноги знаменитости и ее ухажера. Судя по всему, они сидят на пристани возле океана.

По мнению фанатов, Лорак за последние месяцы сильно изменилась в плане внешности. Они считают, что это связано с появлением у нее неуверенности в себе, так как она якобы пытается выглядеть ровесницей своего нового возлюбленного.