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Андрей Губин не собирается возвращаться на большую сцену

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Российский исполнитель Андрей Губин опроверг слухи о том, что он скоро вернется на сцену. Он отметил, что никогда больше не будет выступать. Ранее Тар

Российский исполнитель Андрей Губин опроверг слухи о том, что он скоро вернется на сцену. Он отметил, что никогда больше не будет выступать.

Ранее Тарас Ващишин сообщил о том, что знаменитый певец из 90-х годов собирается организовать большой концерт, объявив о своем возвращении на эстраду. Он заявил, что уже начал работать с ним над новым проектом, однако пока что не может раскрыть сроки его выхода. Поклонники звезды приняли эту новость с радостью, заявив, что ждут не дождутся начала продажи билетов.

Однако позднее Губин назвал всю эту информацию чушью, добавив, что он не хочет выступать. Артист заявил, что больше никогда не появится на большой сцене. Напоминаем, что исполнитель ведет затворнический образ жизни. Некоторые его коллеги заявляют, что музыкант страдает от психического расстройства.

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