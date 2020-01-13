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Американский разведчик провалил попытку долететь до авиабазы РФ в Сирии

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12 января американский самолёт-разведчик «Boeing RC-135W» предпринял попытку приблизиться к российской авиабазе Хмеймим. Информация об этом

12 января американский самолёт-разведчик «Boeing RC-135W» предпринял попытку приблизиться к российской авиабазе Хмеймим. Информация об этом была опубликована на портале  Flightradar24.

Однако его манёвры не остались незамеченными. Согласно имеющейся информации, разведчик ВВС США был замечен приближающимся к авиабазе России примерно в 11 часов. Вскоре после этого с базы в небо поднялись российские самолёты.

Американский разведчик, заметив самолёты России, изменил свой курс и начал удаляться. Поднятые в небо самолёты РФ организовали преследование, продлившее до тех пор, пока расстояние между ними и американским самолётом не составило 180 километров.

Маневры возле авиабазы Хмеймим была замечены благодаря публичному веб-сервису наблюдения за положением воздушных судов Flightradar24. Минобороны России ситуацию не прокомментировало.

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