Американский разведчик провалил попытку долететь до авиабазы РФ в Сирии

12 января американский самолёт-разведчик «Boeing RC-135W» предпринял попытку приблизиться к российской авиабазе Хмеймим. Информация об этом была опубликована на портале Flightradar24.

Однако его манёвры не остались незамеченными. Согласно имеющейся информации, разведчик ВВС США был замечен приближающимся к авиабазе России примерно в 11 часов. Вскоре после этого с базы в небо поднялись российские самолёты.

Американский разведчик, заметив самолёты России, изменил свой курс и начал удаляться. Поднятые в небо самолёты РФ организовали преследование, продлившее до тех пор, пока расстояние между ними и американским самолётом не составило 180 километров.

Маневры возле авиабазы Хмеймим была замечены благодаря публичному веб-сервису наблюдения за положением воздушных судов Flightradar24. Минобороны России ситуацию не прокомментировало.