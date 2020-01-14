Американский боксер нокаутировал противника и потерял сознание

Джорджу Ринкону, боксеру из Соединенных Штатов, удалось одолеть уроженца Аргентины Диего Переса техническим нокаутом. Однако после боя победитель упал без сознания.

Аргентинец и американец провели на площадке около трех минут. За этот короткий промежуток времени Ринкон смог три раза отправить своего соперника в нокдаун. Арбитр решил не рисковать, поэтому присудил победу американскому спортсмену. После этого победитель направился в свой угол и тут же рухнул без сознания. Затем у него возникли судороги.

Ринкон смог прийти в себя лишь спустя 5-6 минут. Его сразу же отвезли в ближайшую больницу. Специалисты при этом отмечают, что в ходе данного боя боксер не пропустил ни единого удара, способного привести к подобным результатам. Поэтому боксеру придется пройти тщательный медосмотр в ближайшем будущем.