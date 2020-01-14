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Американский боксер нокаутировал противника и потерял сознание

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Джорджу Ринкону, боксеру из Соединенных Штатов, удалось одолеть уроженца Аргентины Диего Переса техническим нокаутом. Однако после боя победитель упал

Джорджу Ринкону, боксеру из Соединенных Штатов, удалось одолеть уроженца Аргентины Диего Переса техническим нокаутом. Однако после боя победитель упал без сознания.

Аргентинец и американец провели на площадке около трех минут. За этот короткий промежуток времени Ринкон смог три раза отправить своего соперника в нокдаун. Арбитр решил не рисковать, поэтому присудил победу американскому спортсмену. После этого победитель направился в свой угол и тут же рухнул без сознания. Затем у него возникли судороги.

Ринкон смог прийти в себя лишь спустя 5-6 минут. Его сразу же отвезли в ближайшую больницу. Специалисты при этом отмечают, что в ходе данного боя боксер не пропустил ни единого удара, способного привести к подобным результатам. Поэтому боксеру придется пройти тщательный медосмотр в ближайшем будущем.

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