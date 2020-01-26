Американский адмирал призвал брать пример с РФ в области обороны

Джеймс Фогго, адмирал из Соединенных Штатов, во время своего недавнего выступления назвал использование РФ своего вооружения для обороны образцово-показательным.

Согласно заявлению командующего военно-морских сил США в Европе, при недостаточном количестве ресурсов и желании защитить свое побережье следует перенять тактику русских, включающих в себя блокирование зоны и преграждение доступа к ней. Поэтому он призвал союзников приняться за размещение «смарт»-мин и береговых РЛС, а также начать закупать противокорабельные ракеты.

В качестве идеального примера Фогго привел оборону РФ, выстроенную на побережье Черного моря и состоящую из ЗРК С-400. Схожим мнением поделился Бен Ходжес, бывший американский командующий. Он считает, что всем, у кого нет сильного флота, следует обратить внимание на подход русских.