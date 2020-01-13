Американские ученые раскрыли тайну самой загадочной картины Леонардо да Винчи

Физиками из Соединенных Штатов был разгадан секрет одной из наиболее таинственных картин Леонардо да Винчи. Речь идет о рисунке «Спаситель мира».

Специалисты для начала разработали 3D-модель картины, а потом сконцентрировали внимание на прозрачном шаре, находящемся в руке Иисуса Христа. Эта сфера, символизирующая собой мироздание, практически не искажает расположенное позади него пространство. Данный феномен длительное время никак не могли объяснить.

Благодаря трехмерной модели ученые выяснили, что Иисус Христос держит в руке полый стеклянный шар диаметром 6,8 сантиметра. Его толщина при этом составляет около 1,3 миллиметра. Сфера находится в 25 сантиметрах от тела пророка. В результате для верного расчета параметров искажения, который создается шаром, да Винчи, скорее всего, обладал значительными познаниями в оптике.