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Amazon раскрыла актерский состав сериала «Властелин колец»

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Сотрудники компании Amazon разместили в Сети сведения о том, кто именно сыграет в грядущем масштабном сериале «Властелин колец». Оказалось, что основн

Сотрудники компании Amazon разместили в Сети сведения о том, кто именно сыграет в грядущем масштабном сериале «Властелин колец».

Оказалось, что основные роли в нем исполнят следующие актеры: Оуайн Артур («Безжалостное солнце»), Дэниел Вейман («Война Фойла»), Роберт Арамайо («Харли и братья Дэвидсон»), Джозеф Моул («Первобытный страх») и Назанин Бониади («Бен-Гур»). Уже в следующем месяце стартуют съемки этого долгожданного проекта.

Ранее отмечалось, что Уилл Поултер («Бегущий в лабиринте») не сможет принять участие в сериале из-за загруженности его графика работы. Согласно предварительным сведениям, съемками первых двух эпизодов займется режиссер «Голоса монстра» Хуан Антонио Байона.

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