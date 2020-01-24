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Алла Пугачева отказалась приходить на вечер памяти Николая Караченцова

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27 января в московском театре «Ленком» состоится вечер памяти, посвящённый Николаю Караченцову. Среди приглашённых — многие звёзды, в

27 января в московском театре «Ленком» состоится вечер памяти, посвящённый Николаю Караченцову. Среди приглашённых — многие звёзды, в том числе и Алла Пугачева.

Однако она приходить на мероприятие отказалась, хотя и присутствовала в 2018 году на панихиде Караченцова. Причина отказа неизвестна. Как предполагается, у Примадонны либо свои более важные дела, либо прийти ей не позволяет состояние здоровья. Причём, как сообщается, ранее она дала своё согласие на присутствие, но затем отказалась. Вдова Караченцова Людмила Поргина предложила Алле Борисовне просто посидеть в зале и не выходить на сцену, однако она всё равно решила не приезжать.

Впрочем, отмечается, что Пугачева достаточно редко приходит на похороны близких друзей.

Вечер памяти должен был состояться ещё осенью, но по техническим причинам его пришлось перенести. Также прийти отказался Михаил Боярский — в этот день он должен выступать на спектакле в театре.

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