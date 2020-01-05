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Алена Шишкова прокомментировала методы воспитания матери Тимати

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Алена Шишкова, бывшая девушка певца Тимати, решила прокомментировать резонансную историю, согласно которой ее дочка Алиса облизала ноги бабушки. Согла

Алена Шишкова, бывшая девушка певца Тимати, решила прокомментировать резонансную историю, согласно которой ее дочка Алиса облизала ноги бабушки.

Согласно словам модели, она не всегда соглашается со способами воспитания детей, предлагаемыми ее родными и близкими, однако прекрасно понимает, что нет ничего странного в том, что каждый имеет собственное мнение по данному вопросу. Она отметил, что если бы все дети воспитывались одинаково, то они бы выглядели так, словно вышли из инкубатора.

Экс-возлюбленная исполнителя также подчеркнула, что если она чем-то недовольна, то предъявляет претензии только внутри семьи, не выставляя сор из избы. Она добавила, что любители скандалов могут расходиться, так как никакого представления не будет.

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