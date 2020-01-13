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58-летняя Екатерина Андреева опубликовала фото в купальнике на фоне Альп

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Телеведущая программы «Время» Екатерина Андреева поделилась фотографией в Instagram, снятой на курорте в Швейцарии. Екатерина сидит на фоне

Телеведущая программы «Время» Екатерина Андреева поделилась фотографией в Instagram, снятой на курорте в Швейцарии.

Екатерина сидит на фоне заснеженных Альп на кромке бассейна спиной к зрителю в слитном чёрно-белом купальнике. Образ «русалки» завершают распущенные волосы.

В подписи к фото Андреева сообщает о том, что, когда ей хочется обновить свой организм, она окунается в минеральную воду с головой, а затем сидит на морозе на тёплом кафеле. Затем она отмечает, что горы перед её взглядом смотрят на людей гораздо дольше, чем они могут представить. Также известно, что Екатерина, находясь в Швейцарии, каждый день посещает спа-центр для различных оздоровительных процедур.

Поклонники в комментариях отметили, что 58-летняя ведущая выглядит превосходно для своего возраста и попросили её раскрыть секрет юности.

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