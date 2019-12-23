Звезда «Орла и Решки» Алина Астровская снялась без бюстгальтера

Ведущая передачи «Орел и Решка» Алина Астровская разместила на своей страничке в соцсети «Инстаграм» новые фотографии в откровенном образе.

На опубликованных снимках телезвезда позирует в белоснежной облегающей водолазке и черных колготках. Позади звезды можно увидеть небольшую хижину и корову. В подписи к фото Астровская отметила, что если произойдет апокалипсис, то она наденет на себя солнцезащитные очки и колготки, а затем спасет всех людей.

Однако многие подписчики принялись за обсуждение не нового образа ведущей, а ее худобы. Они отметили, что раньше знаменитость выглядела не такой худой, добавив, что небольшая полнота прибавляла ей женственности. Один из пользователей порекомендовал Астровской «побольше кушать».