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Зрители догадались, почему родители забыли Кевина в фильме «Один дома»

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В преддверии Нового года на портале Reddit пользователи начали обсуждать культовую картину «Один дома», выдвигая предположения о том, почему родители

В преддверии Нового года на портале Reddit пользователи начали обсуждать культовую картину «Один дома», выдвигая предположения о том, почему родители забыли Кевина.

Согласно словам одного из пользователей, в отпуск отправились 17 человек, однако каждый фургон был рассчитан только на 8 пассажиров. В результате, когда мальчик исчез, все поровну расселись по автомобилям, не заметив пропажу. В другом комментарии вспомнили ребенка соседей, носившего такую же шапку, что и Кевин. Его спутали с Маккалистером, из-за чего родители не заметили отсутствие своего сына.

Однако другой пользователь считает, что основная причина заключается в разных классах обслуживания, отмеченных на авиабилетах. Дело в том, что родители летели первым классом, а их дети – эконом. Если бы они все находились в одной части самолета, то сразу же заметили пропажу Кевина.

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