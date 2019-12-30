Жительница Волхова выпала из окна четвертого этажа и осталась жива

Одна из жительниц Волхова выпала из окна 4-го этажа многоквартирного дома и смогла пережить падение. Ее доставили в реанимационное отделение больницы в тяжелом состоянии.

Представители местных правоохранительных органов отмечают, что инцидент случился 28 декабря в вечерние часы на улице Нахимова. Женщина упала с большой высоты и осталась жива. Ее заметили прохожие, которые сразу же вызвали скорую помощь.

Медики доставили пострадавшую в ближайшее медицинское учреждение. Ее текущее состояние неизвестно. Согласно словам близких и родных женщины, с ней регулярно происходят подобные несчастные случаи.