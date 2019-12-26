Житель Мурманска убил свою жену во время отдыха в Доминикане

Предпринимателя из Мурманска подозревают в убийстве собственной супруги в одном из отелей Доминиканской Республики.

Работники полиции обнаружили в номере гостиницы тело 47-летней россиянки, на котором имелось множество ссадин и синяков. Муж погибшей рассказал, что не замечал отсутствия жены в течение последних 36 часов, однако горничные сообщили, что мужчина не позволял им убираться в помещении, где лежал труп.

Работникам отеля удалось войти в комнату, после того как по зданию начал распространяться неприятный запах. В настоящее время мужчина утверждает, что не конфликтовал с супругой и считает, что она скончалась из-за сердечного заболевания. Подозреваемый был задержан местными сотрудниками правоохранительных органов.