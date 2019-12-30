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Зака Эфрона экстренно госпитализировали из-за смертельной инфекции

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Во время съемок нового кинопроекта Зак Эфрон, актер из США, подхватил смертельную инфекцию, из-за чего его пришлось срочно госпитализировать. Съемки п

Во время съемок нового кинопроекта Зак Эфрон, актер из США, подхватил смертельную инфекцию, из-за чего его пришлось срочно госпитализировать.

Съемки проходили в джунглях, расположенных на территории Новой Гвинеи. Звезда направилась туда в начале текущего года для участия в новом сериале. Вскоре актер пожаловался на сильные боли в животе. В военном госпитале сообщили, что Эфрон подхватил бактериальную инфекцию. Он прошел лечебный курс, а затем возвратился в Соединенные Штаты. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Что касается нового шоу, то в нем актер постарается выжить, находясь в экстремальных условиях. Согласно словам знаменитости, он крайне взволнован тем, что его ожидает в будущем. Съемки проекта планируют завершить через несколько месяцев.

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