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За 10 лет изменившаяся армия России стала мировым лидером

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За прошедшее десятилетие армии России удалось сделать большой шаг, догнав и даже перегнав лучшие вооружённые силы мира, реформировав и обеспечив армию

За прошедшее десятилетие армии России удалось сделать большой шаг, догнав и даже перегнав лучшие вооружённые силы мира, реформировав и обеспечив армию современным оружием.

Как сообщается, разговор об изменении структуры ВС РФ был поднят в 2008 году. Всего было три этапа, благодаря которым планировалось осуществить задуманное: организационно-штатные мероприятия, решение социальных проблем военнослужащих, обновление вооружения и техники. И, как отмечается, министр обороны Сергей Шойгу сумел выполнить их все.

В настоящее время вооружённые силы России были переоснащены, и обзавелись оружием, не имеющим мировых аналогов. Также были созданы защитные системы, и защита для самих военных, в том числе несущих службу в суровых условиях Арктики.

Сейчас ведётся разработка экзоскелета для солдата будущего, который, возможно, получит мимикрирующую способность и возможность интеграции с беспилотниками.

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