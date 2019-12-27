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Выпавшая из автобуса жительница Екатеринбурга отсудила 80 тысяч рублей

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Представители прокуратуры Свердловской области сообщили о том, что жительница региональной столицы смогла отсудить у перевозчика 80 тысяч рублей за вы

Представители прокуратуры Свердловской области сообщили о том, что жительница региональной столицы смогла отсудить у перевозчика 80 тысяч рублей за выпадение из его автобуса.

Соответствующее решение вынес один из екатеринбургских районных судов. Его можно обжаловать в указанные законодательством сроки. Пожилая женщина решила подать иск в суд после дорожной аварии, случившейся в феврале текущего года. Пенсионерка выпала из общественного транспорта, так как водитель забыл запереть двери.

Во время падения екатеринбурженка серьезно повредила плечо. Летом нынешнего года суд посчитал водителя автобуса виновным в нарушении ПДД, что привело к получению пассажиром тяжелой травмы. Однако пенсионерка на этом не остановилась и отсудила у перевозчика затраты на лечение и моральный ущерб.

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