Выпавшая из автобуса жительница Екатеринбурга отсудила 80 тысяч рублей

Представители прокуратуры Свердловской области сообщили о том, что жительница региональной столицы смогла отсудить у перевозчика 80 тысяч рублей за выпадение из его автобуса.

Соответствующее решение вынес один из екатеринбургских районных судов. Его можно обжаловать в указанные законодательством сроки. Пожилая женщина решила подать иск в суд после дорожной аварии, случившейся в феврале текущего года. Пенсионерка выпала из общественного транспорта, так как водитель забыл запереть двери.

Во время падения екатеринбурженка серьезно повредила плечо. Летом нынешнего года суд посчитал водителя автобуса виновным в нарушении ПДД, что привело к получению пассажиром тяжелой травмы. Однако пенсионерка на этом не остановилась и отсудила у перевозчика затраты на лечение и моральный ущерб.