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Второй сезон сериала «Мандалорец» покажут осенью 2020 года

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Недавно состоялся выход последнего эпизода первого сезона «Мандалорца», однако фанаты могут не переживать о судьбе любимого сериала, так как над его п

Недавно состоялся выход последнего эпизода первого сезона «Мандалорца», однако фанаты могут не переживать о судьбе любимого сериала, так как над его продолжением уже активно работают.

Джон Фавро, шоураннер проекта, даже опубликовал примерные сроки выхода следующего сезона. На своей страничке в соцсети «Твиттер» он сообщил, что увидеть продолжение можно будет уже осенью следующего года. Анонс был сопровожден снимком, на котором изображена статуэтка гаморреанца.

Речь идет о свиноподобном гуманоиде, который впервые был показан в шестом эпизоде «Звездных войн». Они являлись охранниками во дворце Джаббы Хатта. Не исключено, что главные герои смогут попасть на их родину – планету Гаморр – или столкнуться с ними на Татуине.

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