Волочкову подвергли жесткой критике за вялый банан в кадре

Анастасия Волочкова, известная балерина, разместила на своей странице в соцсети «Инстаграм» необычные фото, на которых изображены живые цветы, стоящие у нее дома. Однако пользователям не понравился вялый банан на снимке.

На одном из размещенных танцовщицей кадрах можно увидеть журнальный столик, на котором стоит букет из белых роз. Второй снимок показывает разложенные в форме сердечка лепестки роз. На заднем фоне при этом можно разглядеть тарелку, на которой лежат далеко не свежие яблоки и почерневший банан. Подписчики Волочковой тут же сообщили, что эти «ржавые» фрукты портят весь натюрморт.

Некоторые пользователи также обнаружили в этой фотографии философский подтекст. Они отметили, что портящиеся фрукты являются воплощением «окончательного увядания». Не исключено, что подписчики имели в виду не цветы, а саму Волочкову.