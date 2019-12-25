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Вассерман рассказал, как Россия отрезвит НАТО в случае необдуманных шагов

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Анатолий Вассерман, публицист и специалист в области политики, рассказал о том, как руководство РФ способно заставить страны-участницы НАТО пожалеть о

Анатолий Вассерман, публицист и специалист в области политики, рассказал о том, как руководство РФ способно заставить страны-участницы НАТО пожалеть о своих необдуманных шагах по отношению к России.

Согласно словам эксперта, на данный момент военно-политический блок «нагло» демонстрирует свою готовность к активным военным действиям. Он отметил, что западные государства начали чаще проводить учения рядом с границами Российской Федерации, причем боевые машины стреляют в сторону России. Североатлантический альянс также начал стягивать свои силы в страны Прибалтики, чтобы в случае конфликта захватить Калининградскую область и ударить по Балтийскому флоту.

Однако публицист напомнил участникам НАТО, что у России имеется оружие, которое она обязательно применит при появлении реальной угрозы ее национальной безопасности. В этом случае она осуществит удары не только по позициям, откуда были совершены атаки, но и по районам, где принимались решения о нападении на РФ.

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