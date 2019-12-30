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В Ярославле началось массовое падение светофоров

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В социальной сети ВКонтакте появилась фотография еще одного светофора, который упал в Ярославле. Это уже третий светофор за последние полторы недели.

В социальной сети ВКонтакте появилась фотография еще одного светофора, который упал в Ярославле. Это уже третий светофор за последние полторы недели.

Свидетели случившегося отмечают, что инцидент произошел в окрестностях Лесных Полян. Если судить по размещенному фотоснимку, то в результате падения никто не пострадал. Более того, светофор продолжал работать, даже лежа на асфальте.

Пользователи отмечают, что у них закончился «советский запас прочности». Некоторые предполагают, что не обошлось без хулиганов, так как в городе в последнее время начали массово падать дорожные знаки и светофоры.

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