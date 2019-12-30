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В Вязьме показали гигантскую новогоднюю елку из машин

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В городе Вязьма прошел необычный флешмоб в честь Нового года, в ходе которого автомобилисты решили выстроить из своих машин огромную яркую елку. Гиган

В городе Вязьма прошел необычный флешмоб в честь Нового года, в ходе которого автомобилисты решили выстроить из своих машин огромную яркую елку.

Гигантская «автоелка» появилась на стадионе Салют вчера, 29 декабря. Отмечается, что она собрана из нескольких десятков автомобилей, которые стояли на выделенных для них местах с включенным дальним светом. Созданную композицию затем сняли с высоты птичьего полета с помощью квадрокоптера.

Отмечается, что в проведении флешмоба приняли участие работники местного ГИБДД. Они следили за безопасностью водителей и помогали им в выстраивании елки. Ознакомиться с результатом их стараний можно в соответствующем видео.

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