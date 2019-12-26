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В Воронежской области неизвестные взорвали машину главы района

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В издании ТАСС, сославшемся на собственный источник в службе спасения, сообщили о том, что неизвестные взорвали машину Николая Фролова, руководителя Р

В издании ТАСС, сославшемся на собственный источник в службе спасения, сообщили о том, что неизвестные взорвали машину Николая Фролова, руководителя Рамонского района Воронежской области.

Согласно словам собеседника издания, взрыв случился сегодня, 26 декабря, примерно в 09:00 утра. Он добавил, что чиновник не умер, однако получил ранения средней тяжести, из-за чего был отправлен в медицинское учреждение. Сейчас его готовят для проведения операции, однако угрозы жизни нет.

На данный момент времени на месте инцидента находятся сотрудники полиции и следственного комитета. Они пытаются выяснить все обстоятельства случившегося. Не исключено, что речь идет не о подрыве автомобиля, а его неисправности.

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