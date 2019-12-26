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В Симферополь прибыл первый поезд из Москвы

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Состоялось прибытие первого пассажирского состава из столицы России в Симферополь. Он проехал через Крымский мост и остановился на конечной станции. П

Состоялось прибытие первого пассажирского состава из столицы России в Симферополь. Он проехал через Крымский мост и остановился на конечной станции.

Поезд «Таврия» начал свой путь с Казанского вокзала Москвы во вторник, 24 декабря, в вечерние часы. Затем ему удалось преодолеть чуть более двух тысяч километров пути всего за 33 часа. На симферопольском вокзале прибывших встретили несколько сотен местных жителей, державших в руках букеты цветов и российские флаги.

Владимир Константинов, руководитель парламента Крыма, сообщил представителям прессы, что появление железной дороги, объединяющей полуостров с материковой частью России, значительно расширит экономические возможности региона.

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