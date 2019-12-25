В Серпухове женщина обвиняет врачей в смерти своей 13-летней дочери

В Серпухове в инфекционном отделении центральной больницы скончалась 13-летняя девочка.

Причиной её смерти стал, как сообщается, отёк лёгких на фоне сердечной недостаточности. Но мать девочки считает, что у врачей были все возможности, чтобы не допустить её смерти.

Как рассказала женщина, у дочери за неделю до смерти поднялась температура. Однако врач посчитал, что это ОРВИ, и назначил соответствующее лечение. А спустя пару дней у ребёнка начались боли в животе и рвота. После этого была вызвана «скорая помощь», доставившая девочку в больницу.

По результатам анализов было выявлено, что операция не требуется, и ребёнка отправили в инфекционное отделение. Мать туда не пустили, но спустя некоторое время позвонили и сообщили, что пациентке стало легче и её можно навестить на следующий день после 12 часов.

Во время телефонного разговора дочь сообщила матери, что ей плохо, а врачи к ней не подходят. Когда женщина обратилась к врачам, ей грубо ответили, что если девочке так плохо, то она и сама может дойти до медиков.

Спустя час после разговора с матерью девочка скончалась. Её родственники подали жалобу в прокуратуру.