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В Саратове в подъезде обнаружен труп убитого мужчины

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В Управлении СК РФ по Саратовской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту нахождения трупа мужчины в подъезде одного из домов регионал

В Управлении СК РФ по Саратовской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту нахождения трупа мужчины в подъезде одного из домов региональной столицы.

Сотрудники ведомства отмечают, что в минувшую пятницу на лестничной площадке многоквартирного здания, расположенного на улице Чернышевского, было найдено тело 40-летнего мужчины без признаков жизни. После проведения судебно-медицинской экспертизы стало известно, что он погиб от множественных травм тела, включая переломы костей.

Согласно версии следователей, за день до обнаружения тела пострадавший распивал алкоголь вместе со своим 25-летним знакомым, находясь у того дома. Вскоре между ними началась перепалка. Хозяин квартиры нанес несколько ударов обидчику, а потом ушел спасть. Потерпевший при этом покинул жилище, а затем скончался на лестничной площадке. Обвиняемый уже задержан полицейскими.

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