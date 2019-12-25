В Саратове в кафе «Алладин Халял» произошла драка со стрельбой

Вечером 24 декабря в саратовском кафе «Алладин Халял», находящемся на пересечении Чернышевского и Вольской, произошла потасовка.

Инцидент произошёл после 18 часов вечера. Как сообщается, конфликт был устроен группой людей, зашедший в кафе и начавших выяснение отношений с двумя посетителями. Вошедшие, после того, как ворвались в помещение, устроили стрельбу.

На опубликованном на следующий день видео можно заметить, что стреляло пять человек, используя четыре пистолета. Стрельба продолжалась менее минуты, посетители кафе спрятались за креслами и упали на пол.

Когда на место инцидента прибыли правоохранительные органы, им не удало кого-либо застать. Позже стало известно, что двое пострадавших в перестрелке обратились за медицинской помощью. Также одна из посетительниц кафе испытала сильнейший стресс и тоже обратилась за помощью.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, ведётся поиск злоумышленников.