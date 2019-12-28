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В Санкт-Петербурге из подвала дома достали труп, пролежавший там месяц

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В Санкт-Петербурге 27 декабря в подвале дома №217 на проспекте Обуховской обороны был обнаружен труп мужчины. Как сообщается, жильцы дома уже долгое в

В Санкт-Петербурге 27 декабря в подвале дома №217 на проспекте Обуховской обороны был обнаружен труп мужчины.

Как сообщается, жильцы дома уже долгое время жаловались на неприятный запах, исходящий из подвала. Первая жалоба в управляющую компанию зафиксирована 4 декабря, позже было подано ещё несколько. Однако УК никаких действий по факту обращения не осуществила, сообщая лишь, была произведена проверка и ничего подозрительного не обнаружено.

В итоге, спустя несколько недель, жильцы дома обратились в правоохранительные органы. Прибывшая полиция вскрыла подвал и обнаружила в нём труп мужчины. Судя по всему, он пролежал в подвале около месяца.

В настоящее время ведётся расследование ситуации, выясняются обстоятельства гибели мужчины.

Жильцы дома собираются пожаловаться на бездействие управляющей компании. По их словам, ещё 4 декабря, почувствовав непонятный запах, они вызвали газовую службу, которая сообщила о том, что утечки газа не было. Также они отметили, что это именно трупный запах.

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