В Ростове через 10 лет планируется запустить беспилотные автомобили

Компания «Институт «Стройпроект» после изучения дорожной сети ростовской агломерации пришла к выводу, что здесь в течение десяти лет можно организовать движение беспилотных автомобилей.

Как сообщается, собранные данные будут использованы для разработки комплексной схемы дорожного движения до 2035 года. Согласно основной цели, концепция проекта будет состоять в реализации возможности жителям населённых пунктов на расстоянии не более 100 километров от Ростова, добираться в столицу региона за один час.

Так, в ближайшие три года планируется оптимизировать маршруты и обновить подвижной состав. В это же время будет проведена работа над развитием каршеринга и системой оплатой картами в автобусах.

До 2030 года стоит задача реализовать систему скоростного пассажирского транспорта для Ростова, Аксая и Батайска. До 2035 основные усилия уйдут на запуск беспилотных автомобилей и интеллектуальных транспортных систем, а также развитие новых маршрутов.