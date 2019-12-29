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В ресторане Ростова-на-Дону произошла массовая драка

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В Управлении МВД РФ по Ростовской области сообщили о том, что в одном из ресторанов города Ростов-на-Дону случилась массовая потасовка. В местных СМИ

В Управлении МВД РФ по Ростовской области сообщили о том, что в одном из ресторанов города Ростов-на-Дону случилась массовая потасовка.

В местных СМИ отмечают, что драка случилась в ночь на субботу, 28 декабря, в заведении общепита, расположенном в Северном городском микрорайоне. Инцидент произошел во время корпоративной вечеринки. В нем участвовали более десяти человек. Информации о пострадавших не поступало.

Представители ведомства отметили, что получили соответствующее заявление. После этого на место происшествия выехали сотрудники полиции, которые организовали проверку по факту драки. Сейчас они выясняют все обстоятельства случившегося.

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