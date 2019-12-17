В Петербурге у владельца гостиницы подожгли автомобиль

Владелец гостиничного бизнеса в Санкт-Петербурге написал заявление в полицию, отметив, что неизвестный мужчина поджег его автомобиль Mercedes-Benz.

Согласно словам пострадавшего, его машину кто-то облил горючим из большой канистры, а затем поджог. В результате автомобиль сгорел дотла. Потерпевший отмечает, что его работа связана с отелями – один из них уже действует, а другой находится на этапе строительства. Он добавил, что имеет немало врагов, так как прямо сейчас находится в конфликте с жильцами многоквартирного здания, недовольными соседством с гостиницей.

На предпринимателя держат зло и собственные работники, так как недавно он не стал платить строителям из Узбекистана, так как они не успели завершить работу в установленные сроки. Сотрудники полиции начали проверку записей с камер наблюдения, чтобы узнать, кто именно поджег машину бизнесмена.