В Пермском крае на железной дороге произошло столкновение поезда и экскаватора

В Пермском крае произошло столкновение опрокинувшегося на железнодорожные пути экскаватора с поездом.

Инцидент произошёл в ночь на 24 декабря на перегоне Кордон-Шемары. В результате столкновения было повреждено около 150 метров железнодорожных путей, движение поездов было перекрыто, из-за чего несколько пассажирских и пригородных поездов были задержаны. Приблизительно к часу ночи по московскому времени аварийная ситуация была разрешена, движение поездов восстановлено.

В результате происшествия, как было выяснено, на месте погиб один человек, являющийся пассажиром экскаватора.

В настоящее время ведётся проверка инцидента и установление обстоятельств случившегося, по итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.