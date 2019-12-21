В офисе Группы компаний «Просвещение» состоялась традиционная встреча с ветеранами

Ветераны педагогического труда и учебного книгоиздания собрались на ежегодной встрече, чтобы встретиться и пообщаться с коллегами по цеху, а также обсудить итоги уходящего года в образовательной сфере.

Традиция зародилась давно, еще в 1964 году с приходом в «Просвещение» Дмитрия Зуева, которую до сих пор поддерживает и развивает эксперт Лариса Льняная и члены профсоюза. С тех пор каждый год за праздничным столом собираются люди, посвятившие свою жизнь «Просвещению».

Ветеранов с наступающим Новым годом поздравили Президент Управляющей компании «Просвещение» Михаил Кожевников, Генеральный директор Дмитрий Климишин, главный редактор Надежда Колесникова, руководитель экспертного совета Александр Данилов, заместитель главного редактора Борис Хренников, эксперт Лариса Льняная.

Михаил Кожевников отметил, что «Просвещение» — это большой дом, и ветераны всегда остаются в нем желанными гостями, которые передают свой опыт новым поколениям сотрудников.

Встреча ветеранов труда ежегодно проводится в стенах «Просвещения» перед Новым годом и является отличной возможностью для бывших сотрудников узнавать о дальнейшем развитии компании.

В конце встречи ветеранов ждала экскурсия по офису Группы компаний, новогодние подарки от «Просвещения» и большой праздничный обед.