В Липецке 12-летний мальчик умер во сне

В поселке Силикатный, расположенном в пригороде Липецка родители обнаружили мертвым своего двенадцатилетнего сына. Трагедия случилась 28 декабря.

Ранее в социальных сетях начали появляться слухи о том, что перед смертью школьник посетил новогоднюю вечеринку в учебном заведении, где принял снюсы (табачная смесь). Однако затем была проведена доследственная проверка, в ходе которой удалось выяснить, что мальчик не ходил на дискотеку.

По словам работников правоохранительных органов, в действительности ребенок отправился к своим родственникам, сразу после того как закончились уроки. Он пробыл с ними почти весь день, а потом пришел домой. Родители возвратились поздно вечером, когда их сын уже спал. Однако утром мальчик не проснулся.