Здесь рождаются новости.

В Липецке 12-летний мальчик умер во сне

Дата:
В поселке Силикатный, расположенном в пригороде Липецка родители обнаружили мертвым своего двенадцатилетнего сына. Трагедия случилась 28 декабря. Ране

В поселке Силикатный, расположенном в пригороде Липецка родители обнаружили мертвым своего двенадцатилетнего сына. Трагедия случилась 28 декабря.

Ранее в социальных сетях начали появляться слухи о том, что перед смертью школьник посетил новогоднюю вечеринку в учебном заведении, где принял снюсы (табачная смесь). Однако затем была проведена доследственная проверка, в ходе которой удалось выяснить, что мальчик не ходил на дискотеку.

По словам работников правоохранительных органов, в действительности ребенок отправился к своим родственникам, сразу после того как закончились уроки. Он пробыл с ними почти весь день, а потом пришел домой. Родители возвратились поздно вечером, когда их сын уже спал. Однако утром мальчик не проснулся.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Кировского депутата обвиняют в убийстве двух охотничьих собак
  2. Известный кировский ведущий задержан пьяным за рулем
  3. В Химках в квартире обнаружены тела двух подростков

Эти новости могут вас заинтересовать

Рисующий задом художник из Норвегии получил 4 млн долларов от государства

Смертельный яд улитки-конуса можно использовать как лекарство — ученые

Нужно ли спасать хомо сапиенс? Отвечают американцы

«Розуэлльский камень» — загадка от инопланетян?

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках