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В Кузбассе ищут оставленную матерью на трассе трехмесячную девочку

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На территории Кузбасса правоохранители пытаются отыскать тело трехмесячного ребенка, оставленного на дороге матерью. В следствии отмечают, что мать уе

На территории Кузбасса правоохранители пытаются отыскать тело трехмесячного ребенка, оставленного на дороге матерью.

В следствии отмечают, что мать уехала с малолетней дочкой на машине. Спустя несколько часов женщину обнаружили на автотрассе, однако младенца с ней не было. Она рассказала сотрудникам полиции, что ее дочка поперхнулась и умерла. После этого она решила выбросить тело на обочине. Полицейские принялись за поиски тела малышки.

В скором времени подозреваемую планируют отправить в лечебное заведение, где будет установлено ее психическое состояние. Было возбуждено уголовное дело по отношению к матери младенца. На данный момент были опрошены свидетели случившегося и осмотрена квартира, в которой проживала женщина.

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