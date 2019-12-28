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В Клинцах расследуют смерть беременной женщины

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Источник в правоохранительных органах сообщил о проведении расследования смерти беременной женщины, которая произошла около одного месяца назад в горо

Источник в правоохранительных органах сообщил о проведении расследования смерти беременной женщины, которая произошла около одного месяца назад в городе Клинцы.

Информатор сообщает, что в ноябре текущего года на глазах у маленькой девочки была избита ее собственная мать, которая находилась в положении. Затем женщину повесили на веревке. Сотрудники полиции Брянской области в настоящее время пытаются выяснить все обстоятельства этой ужасной трагедии.

Однако в местных СМИ отмечают, что ни следственный комитет, ни полиция все еще не сделали официального заявления по поводу случившегося. Более подробные сведения о преступлении, скорее всего, появятся чуть позднее.

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