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В чулане у педофила найден подросток, пропавший два года назад

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В Германии было произведёно задержание подозреваемого в педофилии 44-летнего жителя Реклингхаузена. Сотрудники правоохранительных органов провели обыс

В Германии было произведёно задержание подозреваемого в педофилии 44-летнего жителя Реклингхаузена.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск дома подозреваемого, и нашли 15-летнего Марвина, считавшегося пропавшим два года назад.

Как рассказал мальчик, он никогда не выходил из чулана. На нём были те же самые вещи, в которых он пропал. По словам соседей, они никогда не видели подростка, но порой слышали крики мужчины. Отмечается, что следов насилия на теле мальчика не обнаружено.

Марвин считался пропавшим с июня 2017 года, когда ушёл к друзьям. Он написал сообщение в WhatsApp, затем его телефон был отключен, а сам он исчез. В настоящее время Марвин уже вернулся к своей семье, оценкой его психологического состояния займутся специалисты.

Расследование уголовного дела продолжается. Преступник, а также проживающий с ним в доме его 77-летний отец были задержаны.

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