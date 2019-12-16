В Биробиджане педофил изнасиловал школьницу возле стадиона «Дружба»

В Биробиджане на днях мужчина напал на школьницу с целью сексуального насилия возле стадиона «Дружба».

Согласно имеющейся информации, преступник совершил две попытки нападения. В первый раз его спугнули прохожие, и девочка сумела вырваться и убежать. Через несколько дней он повторил попытку с другой школьницей, и на этот раз довёл задуманное до конца.

По словам источника из правоохранительных органов, поиском подозреваемого занимались, в том числе, при помощи социальных сетей, в которой была опубликована видеозапись с предположительным преступником. По некоторой информации, злоумышленника удалось поймать по горячим следам.

В настоящее время проводится проверка инцидента и выяснение обстоятельств случившегося. При этом официально правоохранительные органы информацию не прокомментировали. О состоянии пострадавших девочек нет никаких сведений.