Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

В Биробиджане педофил изнасиловал школьницу возле стадиона «Дружба»

Дата:
В Биробиджане на днях мужчина напал на школьницу с целью сексуального насилия возле стадиона «Дружба». Согласно имеющейся информации, престу

В Биробиджане на днях мужчина напал на школьницу с целью сексуального насилия возле стадиона «Дружба».

Согласно имеющейся информации, преступник совершил две попытки нападения. В первый раз его спугнули прохожие, и девочка сумела вырваться и убежать. Через несколько дней он повторил попытку с другой школьницей, и на этот раз довёл задуманное до конца.

По словам источника из правоохранительных органов, поиском подозреваемого занимались, в том числе, при помощи социальных сетей, в которой была опубликована видеозапись с предположительным преступником. По некоторой информации, злоумышленника удалось поймать по горячим следам.

В настоящее время проводится проверка инцидента и выяснение обстоятельств случившегося. При этом официально правоохранительные органы информацию не прокомментировали. О состоянии пострадавших девочек нет никаких сведений.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. В Подмосковье в результате столкновения грузовика и автобуса пострадало пять человек
  2. Полиция разыскивает «самую красивую наркоманку России»
  3. В Саратове ребёнок получил удар током от гирлянды

Эти новости могут вас заинтересовать

СКР заявил о незаконной постройке сгоревшего торгового центра в Кемерово

Американский сенатор сравнил правительство России с мафией

На съёмках в Сочи Екатерине Волковой пришлось вызвать скорую

Мамаев и Кокорин задержаны на 48 часов после допроса‍

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках