Упавший в Хабаровском крае истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль

В издании ТАСС, сославшемся на неназванный источник в области авиастроения, сообщили, что Су-57 перед падением, произошедшем в Хабаровском крае, самопроизвольно вошел в спираль.

Собеседник информационного агентства отметил, что тестовый полет осуществлялся на высоте около 8 километров. В определенный момент у самолета отказала система управления, из-за чего он попал в нисходящую спираль. Пилот попытался вывести воздушное судно в горизонтальную плоскость в ручном режиме, но ему этого не удалось. Находясь на высоте 2 километров, он решил использовать систему катапультирования.

Напоминаем, что во время тестового полета впервые потерпел крушение российский истребитель 5-й генерации. Он упал в 111 километрах от места своего базирования. Согласно предварительной информации, причиной падения стала техническая неисправность.