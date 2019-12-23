Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Украина собирается купить у США ударные вертолеты AH-64 Apache

Дата:
Есть видео
Минобороны Украины сообщило о намерении приобрести у США ряд армейской авиации в целях обновления собственного парка. В список предполагаемых покупок

Минобороны Украины сообщило о намерении приобрести у США ряд армейской авиации в целях обновления собственного парка.

В список предполагаемых покупок входят ударные вертолёты AH-64 Apache, истребители четвёртого поколения F-16 Fighting Falcon, противоракетные комплексы MIM-104 Patriot, противотанковые ракетные комплексы Javelin, и прочее вооружение. Как считают в ведомстве, у них стоит задача избавиться от существующих недочётов в армии Украины при помощи закупки за границей современного вооружения.

Решение об обновлении парка военной авиатехники было принято после оборонного обзора и оценки угрозы национальной безопасности, закончившихся на прошлой неделе. В настоящее время одобрение из всего списка получили только вертолёты.Украина собирается купить у США ударные вертолеты AH-64 Apache

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Боец MMA Емельяненко отреагировал на вызов Кадырова
  2. YouTube наградил автора комментария, собравшего более миллиона лайков
  3. Студентам из России стали реже выдавать американские визы

Эти новости могут вас заинтересовать

Скончался актёр «Жестокого романса» и «Вокзала для двоих» Юрий Мартынов

На Украине пригрозили ракетами Севастополю

В Челябинске в трамвай врезался легковой автомобиль

В Саратове ребёнок получил удар током от гирлянды

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках