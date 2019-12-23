Украина собирается купить у США ударные вертолеты AH-64 Apache

Минобороны Украины сообщило о намерении приобрести у США ряд армейской авиации в целях обновления собственного парка.

В список предполагаемых покупок входят ударные вертолёты AH-64 Apache, истребители четвёртого поколения F-16 Fighting Falcon, противоракетные комплексы MIM-104 Patriot, противотанковые ракетные комплексы Javelin, и прочее вооружение. Как считают в ведомстве, у них стоит задача избавиться от существующих недочётов в армии Украины при помощи закупки за границей современного вооружения.

Решение об обновлении парка военной авиатехники было принято после оборонного обзора и оценки угрозы национальной безопасности, закончившихся на прошлой неделе. В настоящее время одобрение из всего списка получили только вертолёты.