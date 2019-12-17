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Учёные объяснили, почему люди любят азарт и соревнования

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Учёные в результате исследований сумели объяснить, почему человек любит соревнования и азартные игры. Как отмечается, для начала важны лишь социальные

Учёные в результате исследований сумели объяснить, почему человек любит соревнования и азартные игры.

Как отмечается, для начала важны лишь социальные факторы, благодаря которым человек начинает играть в азартные игры или участвовать в каких-либо соревнованиях или наблюдать за ними. После этого подключается сам азарт.

Отличительный принцип любого азарта — неопределённость, и, как выяснили учёные, в ситуации, когда результат неизвестен, мозг человека начинает вырабатывать гормон счастья дофамин. Причём его высвобождение происходит в тех же зонах, что и при употреблении наркотических веществ. При этом меняется и отношение к поражению.

Также, по мнению учёных, азарт способен сформировать лидерские качества благодаря глубокой увлечённости процессом и большим затратам времени. Такие люди могут взять на себя ответственность за сам процесс, и результат. Но также отмечается, что азарт понижает чувство самосохранения.

Азартность человека зависит как от социальных факторов, так и от собственного характера и темперамента человека, а также от скорости его увлечения.

При этом из-за отсутствия азарта происходят такие ситуации, как выгорание на работе — мозг человека, постоянно занимающийся рутинными делами, перестаёт вырабатывать дофамин.

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