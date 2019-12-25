Здесь рождаются новости.

Учитель сельской школы в Карелии писала в социальных сетях о сексе и суициде

Дата:
В Республике Карелия одна из учительниц сельского учебного заведения в Прионежском районе опубликовала на своей страничке в социальной сети пост о суи

В Республике Карелия одна из учительниц сельского учебного заведения в Прионежском районе опубликовала на своей страничке в социальной сети пост о суициде и сексе.

На страничку педагога обратили внимание члены молодежной организации региона. После этого они обратились к руководителю района Григорию Шемету. Они посчитали посты учительницы некорректными и попросили узнать, нарушают ли они законодательство Российской Федерации. Если нарушают, то они призвали сотрудников образования принять по этому поводу соответствующие меры.

Вскоре в районе была сформирована рабочая группа из сотрудников местного отдела образования, а также общественных деятелей и руководства образовательного учреждения. В ходе ее работы удалось выяснить, что учительница действительно публиковала в соцсетях посты о сексе, наркотических веществах и суициде. Вся собранная информация была передана правоохранителям.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Трамп назвал честью своё участие в съёмках фильма «Один дома-2»
  2. Адель показала на рождественском фото свою стройную фигуру
  3. В Волжском полиция отдаст 100 тысяч рублей за информацию об убийстве пенсионера

Эти новости могут вас заинтересовать

В Сети продают значки из печально известного «лагеря смерти» на Сямозере

Роботы отнимут работу у четверти американских рабочих

Почему плавать в океане полезно — говорят ученые

В Брянске трансгендера осудили на 3 года за распространение порнографии

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках