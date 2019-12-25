Учитель сельской школы в Карелии писала в социальных сетях о сексе и суициде

В Республике Карелия одна из учительниц сельского учебного заведения в Прионежском районе опубликовала на своей страничке в социальной сети пост о суициде и сексе.

На страничку педагога обратили внимание члены молодежной организации региона. После этого они обратились к руководителю района Григорию Шемету. Они посчитали посты учительницы некорректными и попросили узнать, нарушают ли они законодательство Российской Федерации. Если нарушают, то они призвали сотрудников образования принять по этому поводу соответствующие меры.

Вскоре в районе была сформирована рабочая группа из сотрудников местного отдела образования, а также общественных деятелей и руководства образовательного учреждения. В ходе ее работы удалось выяснить, что учительница действительно публиковала в соцсетях посты о сексе, наркотических веществах и суициде. Вся собранная информация была передана правоохранителям.