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У россиянина с переломом руки диагностировали беременность

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В информационном агентстве «Подъем» сообщили о том, что у мужчины со сломанной рукой в Новгородской области врачи диагностировали беременность. Соглас

В информационном агентстве «Подъем» сообщили о том, что у мужчины со сломанной рукой в Новгородской области врачи диагностировали беременность.

Согласно словам родственницы мужчины, недавно ему сделали операцию на руке, а потом установили штифт из металла и наложили гипс. Позднее под гипсом были обнаружены ожоги, нанесенные медиками, что привело к появлению гноя. Через год пациенту требовалось удалить штифт, однако в выписанном эпикризе говорилось, что удалить конструкцию разрешается лишь «после родозрешения». В итоге медикам пришлось вписать в сопутствующий диагноз наличие беременности.

В СМИ сообщают, что в больнице подобные ситуации возникают довольно часто. Например, одной из пациенток было решено выдать документ, в котором говорилось, что у нее зафиксирована «клиническая смерть». Другие больные «набрали» свыше двадцати лишних килограмм во время выписки.

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