Туктамышева подготовила новый показательный номер

Елизавета Туктамышева, фигуристка из РФ, продемонстрировала публике свою новую показательную программу в рамках российского чемпионата.

Фигуристка вышла на лед под композицию «Destination Calabtia», исполненную Alex Gaudino Feat. Christal Waters, при этом она примерила на себе образ девушки из музыкального видео. Во время исполнения соответствующего номера спортсменка брала в руки литавры, барабан и трубу.

Напоминаем, что на турнире в России Туктамышевой удалось занять четвертую позицию. В результате ее возьмут на европейский чемпионат в составе запасной команды. Фигуристку тренирует Алексей Мишин.