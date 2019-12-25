Трамп назвал честью своё участие в съёмках фильма «Один дома-2»

Дональд Трамп во время видеосвязи с военнослужащими из его резиденции во Флориде рассказал о своём участии в съёмках комедии «Один дома-2».

Картина увидела свет в 1992 году и собрала более 350 миллионов долларов в прокате. В одной из сцен снялся Трамп в роли самого себя.

Как он заявил, «Один дома-2» является хорошим фильмом, а сам он в то время был, несомненно, намного моложе. Принимать участие в съёмках в этой комедии было для него честью, и Трамп уверен, что «Один дома-2» с уверенностью можно назвать одной из значимых рождественских картин.

Также президент Америки отметил, что перед Рождеством его участие в съёмках становится одним из частых вопросов людей. А многие дети и вовсе видели его лишь в качестве актёра из этого фильма.