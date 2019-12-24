Террористы поставили ультиматум российским военнослужащим в Сирии

Сразу несколько источников, приближенных к военному конфликту в Сирии, сообщили о том, что протурецкие боевики поставили российским военным ультиматум, который истекает через сутки.

Террористы потребовали от России прекратить проведение наступательной операции в Идлибе. В ином случае они направят туда свои отряды, которые в настоящее время находятся в северной области Сирии. Отмечается, что такой же ультиматум был направлен в Анкару, ведь, если боевики покинут северный регион, то туда возвратятся курды.

Однако военные эксперты отмечают, что лучший шаг для террористов в настоящий момент времени – это полная капитуляция. Если же они попытаются перебросить дополнительные силы в Идлиб, то их ждет полный разгром, так как военные колонны боевиков станут прекрасной мишенью для российских самолетов.