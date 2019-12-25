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Тело связанной женщины с пакетом на голове нашли возле мусорки в Москве

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В столице России возле мусорных контейнеров было найдено тело 52-летней женщины. На ее голову был надет пакет, а конечности оказались связаны веревкой

В столице России возле мусорных контейнеров было найдено тело 52-летней женщины. На ее голову был надет пакет, а конечности оказались связаны веревкой.

Эта страшная находка была сделана вчера, 24 декабря, в утренние часы неподалеку от многоквартирных домов, находящихся в Басманном районе. В правоохранительных органах выяснили, что погибшая злоупотребляла алкогольными напитками. В убийстве женщины подозревают ее брата, который в настоящее время уже задержан полицейскими.

Согласно предварительной информации, убитая уже давно находилась в плохих отношениях со своим двоюродным братом. Прошлой ночью между ними снова вспыхнула ссора во время распития алкоголя. Мужчина на этот раз не стал ограничиваться словами и задушил женщину веревкой. Потом он вынес труп из квартиры.

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