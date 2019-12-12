Телеканал ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа» с Зеленским

Представители ТНТ сообщили, что российский канал не планировал транслировать больше 3-х эпизодов телесериала «Слуга народа», основную роль в котором сыграл Владимир Зеленский, украинский лидер.

Вчера, 11 декабря, на отечественном ТВ впервые была продемонстрирована данная эпизодическая картина, однако потом график ТНТ поменялся. Следующие серии показаны не будут. Сотрудники канала отметили, что появление этого сериала в эфире являлось пиар-акцией, направленной на увеличение интереса россиян к платной онлайн-площадке.

Первый сезон сериала на этой интернет-платформе можно будет посмотреть уже сегодня. Данная лента является комедией, в которой учителю истории Василию Голобородько, сыгранному Зеленским, удается стать президентом Украины. После этого он тут же начинает бороться с разрухой и коррупцией в государстве.