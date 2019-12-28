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Специалисты нашли город в Подмосковье с самым дешевым жильём

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Специалисты портала «Мир квартир» провели анализ рынка жилья в Подмосковье и выяснили, где квадратный метр имеет наибольшую, а где наименьшу

Специалисты портала «Мир квартир» провели анализ рынка жилья в Подмосковье и выяснили, где квадратный метр имеет наибольшую, а где наименьшую стоимость. Было проверено 15 городов, начиная от 50 километров от МКАД.

Оказалось, что наиболее дешёвое жильё в Егорьевске — 44,6 тысячи рублей за квадратный метр. Следующими наиболее дешёвыми названы Орехово-Зуево, Руза, Воскресенск и Серпухов. Жильё в этих городах, в среднем, можно приобрести за 2,3-3,3 миллиона рублей.

Наиболее дорогое жильё в Наро-Фоминске — квадратный метр здесь обойдётся в 81 тысячу рублей. Чуть дешевле жильё в Ступино, Сергиевом Посаде, Дубне и в Коломне. Таким образом, квартира в городах наиболее дорогой пятёрки обойдётся в 3,8-4,9 миллиона рублей.

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