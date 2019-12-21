Сирийские военные не пропустили американскую колонну бронеавтомобилей

Сирийские военные запретили проезд американским военным на контрольно-пропускном пункте Камышлы возле Хасаке.

Как сообщает портал Nation News, на контрольно-пропускном пункте правительственная армия Сирии не пропустила колонну бронированных автомобилей американских военных. Один из водителей при этом сделал попытку проехать в объезд через ещё один блокпост в селе Дамхи, однако его не пропустили и там.

В Сети появился ролик произошедшего момента, на котором можно увидеть, как американский автомобиль, незаконно находящийся на территории республики, разворачивается и уезжает в обратном от блокпоста направлении.

Отмечается, что 11 декабря с американским конвоем на подступах к аэропорту в Камышлы, где располагается комендатура ВКС РФ, произошёл аналогичный эпизод.