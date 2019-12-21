Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Сирийские военные не пропустили американскую колонну бронеавтомобилей

Дата:
Есть видео
Сирийские военные запретили проезд американским военным на контрольно-пропускном пункте Камышлы возле Хасаке. Как сообщает портал Nation News, на конт

Сирийские военные запретили проезд американским военным на контрольно-пропускном пункте Камышлы возле Хасаке.

Как сообщает портал Nation News, на контрольно-пропускном пункте правительственная армия Сирии не пропустила колонну бронированных автомобилей американских военных. Один из водителей при этом сделал попытку проехать в объезд через ещё один блокпост в селе Дамхи, однако его не пропустили и там.

В Сети появился ролик произошедшего момента, на котором можно увидеть, как американский автомобиль, незаконно находящийся на территории республики, разворачивается и уезжает в обратном от блокпоста направлении.

Отмечается, что 11 декабря с американским конвоем на подступах к аэропорту в Камышлы, где располагается комендатура ВКС РФ, произошёл аналогичный эпизод.Сирийские военные не пропустили американскую колонну бронеавтомобилей

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Пользователи Сети раскритиковали корпоратив партии Зеленского
  2. Полина Гагарина получила извинения за инцидент с семечками во время эфира шоу «Голос»
  3. Подопечная Шнурова Рагда Ханиева разочаровала зрителей своим выступлением

Эти новости могут вас заинтересовать

Вышел трейлер мультфильма «Ральф против интернета»

Конора Макгрегора наказали за нападение на автобус общественными работами

Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко

Никита Михалков обрисовал проблему с чиновниками в России неприличным анекдотом

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках